Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (23.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Нині на Одещині зберігається висока ракетна загроза. Ворог здійснив у морі ротацію – вивів малий корабель та тримає напоготові 8 ракет.

– Британська розвідка пояснила мету тиску окупантів у напрямку Куп’янська.

– На Сумщині вночі та зранку зафіксували 4 обстріли.

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