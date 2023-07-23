Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (23.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Нині на Одещині зберігається висока ракетна загроза. Ворог здійснив у морі ротацію – вивів малий корабель та тримає напоготові 8 ракет.
– Британська розвідка пояснила мету тиску окупантів у напрямку Куп’янська.
– На Сумщині вночі та зранку зафіксували 4 обстріли.
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