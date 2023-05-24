Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (24.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Захід готовий роками підтримувати Україну, переконаний прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак. Про це він заявив на оборонній конференції після саміту лідерів G7.
– Про розвиток української авіації та перехід на нові типи літаків говорили напередодні на ставці Верховного головнокомандувача. Також Президенту Володимиру Зеленському доповіли про ситуацію на фронті.
– Календарна революція у православному світі таки сталася. Архиєрейський собор ПЦУ ухвалив рішення про перехід на новий церковний календар, яким послуговується більшість християн.
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