Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (25.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Минулої доби знищено ще 720 окупантів;

– Кримінальну справу проти Євгена Пригожина буде припинено, а сам засновник ПВК Вагнера переїде до Білорусі;

– Артилерією російська армія накрила Торецьк, поранено двох мирних жителів.

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