Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (25.06.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Минулої доби знищено ще 720 окупантів;
– Кримінальну справу проти Євгена Пригожина буде припинено, а сам засновник ПВК Вагнера переїде до Білорусі;
– Артилерією російська армія накрила Торецьк, поранено двох мирних жителів.
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