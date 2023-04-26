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Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (26.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У день роковин Чорнобильської трагедії Україна закликала світ до рішучих кроків, аби нарешті демілітаризувати найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію.

– PinchukArtCentre оголосив переможців сьомої Премії PinchukArtCentre Prize.

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