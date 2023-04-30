Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (30.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Цієї ночі російські війська обстріляли із важкої артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Минулося без постраждалих.
- Протягом минулої доби українські захисники відбили 58 ворожих атак Росіяни намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – повідомляють у Генштабі. Жорстока битва за Бахмут триває вже десятий місяць.
- Учорашня пожежа на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі знищила 10 резервуарів із нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тонн.
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