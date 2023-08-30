Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (30.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За словами очільника Київської ОДА Руслана Кравченка, уламки збитих ракет та Шахедів впали у щонайменше 9 населених пунктах Київської області.
– На Закарпатті діє Центр підготовки цивільного населення до національного спротиву.
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