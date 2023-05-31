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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (31.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Києві затримали ще дев’ятьох блогерів, які виклали у мережу кадри роботи нашої ППО під час чергової атаки на столицю.

– Росія оголосила у розшук трьох українських генералів – Ігоря Колесника, Олександра Локоту та Андрія Грищенка.

– В Одесі мовні активістки провели інспекцію закладів обслуговування: перевірили вивіски, меню та персонал.

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