Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (31.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Києві затримали ще дев’ятьох блогерів, які виклали у мережу кадри роботи нашої ППО під час чергової атаки на столицю.
– Росія оголосила у розшук трьох українських генералів – Ігоря Колесника, Олександра Локоту та Андрія Грищенка.
– В Одесі мовні активістки провели інспекцію закладів обслуговування: перевірили вивіски, меню та персонал.
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