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Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (02.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Напередодні російські війська обстріляли одинадцять областей. Внаслідок цього – троє загиблих та 16 поранених.

– Ще 10 українських дітей, яких росіяни депортували силоміць з окупованих територій, вдалося повернути в Україну.

– Поля Херсонщини продовжують розміновувати сапери Національної гвардії України.

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