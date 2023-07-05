Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (05.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Через активність російської авіації у південно-східних та частині центральних й північних областей оголошено повітряну тривогу. Це вже вдруге впродовж дня.
– Первомайськe на Харківщині сьогодні в центрі нашої уваги. У лікарні після обстрілу лишається 7 людей, 10-місячну дитину перевели з реанімації, її стан середньої тяжкості.
– У Сумах рятувальники вже третю добу проводять аварійні роботи біля чотириповерхівки, в яку Росія запустила Шахед.
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