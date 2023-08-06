Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (06.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російські військові кораблі у Чорному морі намагаються ховатися за цивільними суднами.

– 70 повітряних цілей випустили по території України російські війська минулого вечора та цієї ночі. Серед них 13 крилатих ракет Калібр, 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 27 ударних БПЛА Shahed-136/131.

– У саудівському місті Джидді триває другий день консультацій радників із нацбезпеки понад 40 країн світу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.