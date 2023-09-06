Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (06.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Українська ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей цієї ночі.

– Країни Євросоюзу починають спільно закуповувати боєприпаси для України.

– Держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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