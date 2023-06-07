Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (07.06.2023)

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– Рівень води в акваторії Миколаєва на ранок піднявся на 67 сантиметрів. До критичної позначки ще 40 сантиметрів. Місцева влада стежить за ситуацією, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

– За оцінками Міндовкілля, через російський теракт на Каховській ГЕС, без питної води можуть лишитися до одного мільйона українців.

– Росіяни запустили чергове ІПСО: хизувалися, буцімто, знищенням 8 танків Leopard, які Україна отримала від західних партнерів.

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