Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (07.06.2023)
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– Рівень води в акваторії Миколаєва на ранок піднявся на 67 сантиметрів. До критичної позначки ще 40 сантиметрів. Місцева влада стежить за ситуацією, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
– За оцінками Міндовкілля, через російський теракт на Каховській ГЕС, без питної води можуть лишитися до одного мільйона українців.
– Росіяни запустили чергове ІПСО: хизувалися, буцімто, знищенням 8 танків Leopard, які Україна отримала від західних партнерів.
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