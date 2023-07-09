Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (09.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Серед ночі під ракетний обстріл потрапив Краматорськ, було пошкоджено 3 житлові будинки і магазин, на щастя без жертв. З авіації та артилерії рашисти протягом доби найбільше били по Авдіївці, Великій Новосілці та Часовому Яру, повідомили у Донецькій військовій адміністрації.
– За минулу добу наша авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога.
– Західні партнери продовжують висловлювати підтримку Україні з нагоди, що опір українців агресору триває 500 днів. І практично у кожній заяві посадовців запевнення, що Україну будуть підтримувати стільки, скільки потрібно.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.