Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (09.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Серед ночі під ракетний обстріл потрапив Краматорськ, було пошкоджено 3 житлові будинки і магазин, на щастя без жертв. З авіації та артилерії рашисти протягом доби найбільше били по Авдіївці, Великій Новосілці та Часовому Яру, повідомили у Донецькій військовій адміністрації.

– За минулу добу наша авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога.

– Західні партнери продовжують висловлювати підтримку Україні з нагоди, що опір українців агресору триває 500 днів. І практично у кожній заяві посадовців запевнення, що Україну будуть підтримувати стільки, скільки потрібно.

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