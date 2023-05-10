Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (10.05.2023)

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– Після півночі російська армія вдарила ракетою С-300 по Костянтинівці на Донеччині. Окупанти поцілили в будівлю банку. За попередніми даними, минулося без загиблих та травмованих,- повідомили в поліції Донецької області.

– 34 річний чоловік дістав важкі мінно-вибухові травми внаслідок обстрілу села Микільське, Оріхівського району на Запоріжжі. Уночі росіяни накривали громаду з важкої артилерії.

– В Україні стартувала програма є-Відновлення,- про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Подати заяву можна через застосунок Дія.

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