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Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (11.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Через підрив росіянами Каховської ГЕС 35 людей досі вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей, йдеться про підконтрольну Україні територію. Такі цифри озвучує Національна поліція. 6 людей загинули, 10 поранених, зокрема поліцейські та рятувальники.

– До дня Росії окупанти готують провокації на загарбаних територіях. Активісти просять жителів окупованих територій не виходити на масові заходи 11 та 12 червня. Рашисти можуть влаштовувати вибухи та обстрілювати місця скупчення людей. Мета – звинуватити Україну.

– Дві жінки досі залишаються в лікарнях після ворожого влучання в Умані 8 червня. Тоді двома ракетами Калібр росіяни поцілили в цивільні об’єкти: цех сільськогосподарського підприємства й автомийку. Її зруйновано вщент.

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