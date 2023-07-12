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Юлія Сеник, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (12.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За результатами перемовин Столтенберг повідомив – багато країн-членів Альянсу візьмуть на себе зобов’язання надавати довгострокову безпекову допомогу Україні.

– У Вільнюсі у рамках саміту за участі Володимира Зеленського розпочалося перше інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО.

– Наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Ворог натомість чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

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