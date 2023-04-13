Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (13.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За останню добу в Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще двоє отримали поранення.
– Історія про мінометників окремої бригади ТрО Дніпра. У мирному житті вони б ніколи не зустрілися, але від початку повномасштабного російського вторгнення пліч-о-пліч боронять нашу землю.
– Чорне море, як і Балтійське, має стати морем НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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