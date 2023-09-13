Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (13.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– РФ вдруге за останні години атакували село Одрадо-Камʼянка на Херсонщині.
– Серед ночі у Севастополі пролунала серія вибухів на території суднобудівного заводу, де ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії.
– Російський військовий бомбардувальник впав у Волгоградській області.
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