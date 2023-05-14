Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (14.05.2023)

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– Протягом доби 7 жителів Донеччини загинуло, ще 16 поранено, – такі дані наводить Донецька військадміністрація.

– Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Швеції з візитом. Напередодні він провів засідання з колегами з країн Євросоюзу.

– В Ірпені на Київщині з’явилося ще одне модульне містечко для людей, які під час війни втратили домівки. Тимчасове житло профінансувала Фінляндія.

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