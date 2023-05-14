Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (14.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Протягом доби 7 жителів Донеччини загинуло, ще 16 поранено, – такі дані наводить Донецька військадміністрація.
– Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Швеції з візитом. Напередодні він провів засідання з колегами з країн Євросоюзу.
– В Ірпені на Київщині з’явилося ще одне модульне містечко для людей, які під час війни втратили домівки. Тимчасове житло профінансувала Фінляндія.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”