Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (14.06.2023)

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– Рятувальну операцію в Одесі завершено. Вночі від російської атаки загинули три працівники складу мережі супермаркетів в одному зі спальних районів, ще 7 зазнали поранень. Загалом у місті через удар Калібрами постраждало 13 людей.

– Після початку повномасштабного вторгнення з Росії виїхали 8,5 тисяч доларових мільйонерів. Такі дані наводить британська консалтингова компанія Henley & Partners, що спеціалізується на дослідженнях міграції капіталу.

– Європейський центробанк закликав банки єврозони йти з Росії. Це останнє попередження для фінустанов, які працюють на території країни агресора, про це заявив керівник наглядового блоку Європейського центробанку Андреа Енріа.

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