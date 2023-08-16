Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (16.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росіяни наступають на Куп’янському напрямку, біля Вільшанів та Петропавлівки Харківської області.
– За минулу добу ворог завдав 100 ударів по 26 населених пунктах у Запорізькій області.
– Російські війська продовжують обстрілювати Сумщину. Жителі прикордонних сіл цієї ночі та вдосвіта чули 50 вибухів.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.