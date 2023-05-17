Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (17.05.2023)

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– Одна жінка зазнала осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва. Напередодні близько 23 години, окупанти вгатили по місту “Калібрами”.

– На саміті Ради Європи в Ісландії 43 країни схвалили угоду про реєстр збитків від агресії. Він відкриває шлях до майбутнього міжнародного комплексного механізму компенсації жертвам російського вторгнення, про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

– Український співак Віктор Павлік потрапив у скандал. Його дружина Катерина Реп’яхова виклала у соцмережі відео, як вони їдуть Південним мостом у Києві, закритим для руху приватного транспорту вже майже рік, бо мають спецперепустку, яка дає право пересуватися Києвом, зокрема, й у комендантську годину.

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