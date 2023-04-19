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Юлія Сеник, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (19.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Рашисти скинули дві авіабомби на прикордонний Вовчанськ на Харківщині. Пошкоджені приватні будинки та ринок у центрі міста.

– Напередодні ввечері на Сумщині внаслідок ворожого обстрілу загинула цивільна жінка. Нею виявилася мешканка села Річки: вона померла в кареті швидкої.

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