Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (19.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Другу ніч поспіль безпілотниками та ракетами росіяни масовано атакують Одещину.

– Цієї ночі російські війська використали для атаки українських регіонів аж три типи крилатих ракет.

– Минулої ночі та пізно ввечері росіяни щонайменше тричі обстріляли місто Куп’янськ, на Харківщині.

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