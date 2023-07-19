Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (19.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Другу ніч поспіль безпілотниками та ракетами росіяни масовано атакують Одещину.
– Цієї ночі російські війська використали для атаки українських регіонів аж три типи крилатих ракет.
– Минулої ночі та пізно ввечері росіяни щонайменше тричі обстріляли місто Куп’янськ, на Харківщині.
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