Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (21.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Рівненські добровольці вирушили на Херсонщину відбудовувати інфраструктуру, зруйновану внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Дві перші ремонтні бригади чоловіків вирушили туди сьогодні вранці.

– Від початку доби рівень води у Херсоні знизився на сантиметр. Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій. Тобто, рівень майже нормалізувався.

– Олаф Шольц закликав прем’єр-міністра Китаю тиснути на Москву, щоб припинити війну в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.