Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (23.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За минулу добу від російських обстрілів загинули 10 цивільних українців.

– Після чергової атаки росіян жителі Одеси масово збираються біля місць руйнувань.

– Російські війська зосереджують свої зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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