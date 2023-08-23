Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (23.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Уночі БПЛА атакували недобудований хмарочос бізнес-центру Москва-сіті.

– У тимчасово окупованому Криму уражено БРПК Бастіон.

– Понад 10 тисяч медичних справ вилучила поліція під час обшуків у ТЦК по всій країні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.