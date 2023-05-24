Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (24.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Зруйнований будинок культури, пошкоджена школа та майже три сотні осель. Село Дачне – одне із найбільших постраждалих в Одеському районі.

– Захід готовий роками підтримувати Україну – переконаний прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак.

– На Закарпатті волонтери виготовляють макети протитанкових ракетних комплексів “Стугна-П”.

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