Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (24.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Зруйнований будинок культури, пошкоджена школа та майже три сотні осель. Село Дачне – одне із найбільших постраждалих в Одеському районі.
– Захід готовий роками підтримувати Україну – переконаний прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак.
– На Закарпатті волонтери виготовляють макети протитанкових ракетних комплексів “Стугна-П”.
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