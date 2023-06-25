Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (25.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Нове модульне містечко для переселенців відкрили на Закарпатті;

– На правобережжі Херсонщини після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими 2 населені пункти, на окупованому лівому березі – 17;

– Українське військо поповниться німецькими зенітно-самохідними установками.

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