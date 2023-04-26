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Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (26.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Двох працівниць Куп’янського краєзнавчого музею, що на Харківщині, напередодні вбили росіяни. Зранку окупанти обстріляли місто ракетами С-300.

– Українські воїни атакують окупантів біля Мар’їнки та Авдіївки за допомогою сучасних самохідних артустановок. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

– СБУ викрила двох жительок Херсонщини, які добровільно обіймали посади в установах, створених загарбниками під час окупації півдня. Щоб уникнути правосуддя, колаборантки встигли втекти до Києва та Одеси. Утім, їх це не врятувало.

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