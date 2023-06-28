Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (28.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Українська контррозвідка з’ясувала, що вчора чоловік отримав від росіян вказівку з’ясувати, чи працює кафе та чи є там відвідувачі. Вже ввечері по кафе прилетіла російська ракета.

– Цієї ночі російська армія атакувала ударними дронами Черкащину. Як повідомив керівник тамтешньої обласної військової адміністрації, оборонці українського неба знищили дві ворожі цілі.

– Трьох мирних мешканців вбили сьогодні росіяни на Харківщині. Близько опівдня окупанти завдали удару по Вовчанській громаді Чугуївського району.

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