Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (30.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Росіяни обстріляли центр Авдіївки, влучили у багатоквартирні будинки. Інформації про постраждалих поки немає, повідомив начальник міської військової адміністрації.
- Німеччина передала Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Повідомлення про це вже оприлюднили на сайті Федерального уряду країни.
- У Харкові чоловіки виготовляють перископи для фронту з каналізаційних труб – за рік роботи зекономили військовим сотні тисяч гривень, адже не беруть платню за свою роботу.
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