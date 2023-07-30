Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (30.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Вранці російські окупанти обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині.

– У Маріуполі українські партизани знищили декілька одиниць техніки та обладнання росіян.

– Прильотів дронів по Москві та російській глибинці буде більше. Так прокоментував нічну атаку на російську столицю та передмістя речник Повітряних сил ЗСУ – Юрій Ігнат.

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