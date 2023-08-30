Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (30.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок російської атаки на Київ цієї ночі двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.

– ЗСУ мали успіхи в напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове Мелітопольского напрямку.

– Україна вже зафіксувала понад 101 тисячу воєнних злочинів, вчинених Росією.

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