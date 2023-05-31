Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (31.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На Херсонщині під час обстрілу постраждала трирічна дитина.
– У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області росіяни викрали місцеву журналістку Ірину Левченко разом з її чоловіком Олександром.
– У Львові триває боротьба за землю біля Оперного театру під ринком Добробут.
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