Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (31.05.2023)

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– На Херсонщині під час обстрілу постраждала трирічна дитина.

– У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області росіяни викрали місцеву журналістку Ірину Левченко разом з її чоловіком Олександром.

– У Львові триває боротьба за землю біля Оперного театру під ринком Добробут.

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