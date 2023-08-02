Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (02.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Висока, але не абсолютна – такою назвали результативність роботи ППО під час нічного російського удару по Одещині.

– Нічна атака росіян на порт Ізмаїла призвела до стрибка цін на продовольство в світі.

– Путін і турецький президент Реджеп Ердоґан домовилися про візит російського диктатора до Туреччини.

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