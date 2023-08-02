Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (02.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Висока, але не абсолютна – такою назвали результативність роботи ППО під час нічного російського удару по Одещині.
– Нічна атака росіян на порт Ізмаїла призвела до стрибка цін на продовольство в світі.
– Путін і турецький президент Реджеп Ердоґан домовилися про візит російського диктатора до Туреччини.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.