Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (03.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Вдень російські окупанти з реактивної артилерії обстріляли село Степанівку. Просто під час ремонтних робіт там загинули троє працівників обленерго.
– У лікарні Умані залишаються двоє поранених під час ракетного удару по дев’ятиповерхівці на світанку 28 квітня. Ще одну дитину перевезли до столичної лікарні.
– У Фінляндії завершилася спільна прес-конференція президентів України та Фінляндії.
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