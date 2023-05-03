Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (03.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Вдень російські окупанти з реактивної артилерії обстріляли село Степанівку. Просто під час ремонтних робіт там загинули троє працівників обленерго.

– У лікарні Умані залишаються двоє поранених під час ракетного удару по дев’ятиповерхівці на світанку 28 квітня. Ще одну дитину перевезли до столичної лікарні.

– У Фінляндії завершилася спільна прес-конференція президентів України та Фінляндії.

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