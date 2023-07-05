Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (05.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Семеро людей залишаються у лікарнях після вчорашнього обстрілу міста Первомайського на Харківщині. Всі у стані середньої тяжкості.

– Президент Володимир Зеленський також попередив Росію, що світ бачить, до яких сценаріїв готуються російські терористи на Запорізькій атомній електростанції і готовий реагувати. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

– Навіщо Росія нагнітає ситуацію навколо Запорізької АЕС – розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона вважає, що окупанти хочуть переломити хід війни на свою користь, тож можуть як і просто залякувати, так і дійсно вчинити теракт на території станції.

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