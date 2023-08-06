Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (06.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі ворог прицільно обстрілював центральну Україну. Зокрема Хмельниччину, яку атакували тричі.

– Китай змінив дипломатичну стратегію щодо війни в Україні.

– Сьогодні зранку на монументі Батьківщина-мати у столиці замість демонтованого радянського герба підняли український тризуб.

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