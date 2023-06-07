Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (07.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Окупанти не займаються евакуацією на затопленому лівому березі Херсонщини, про це розповів заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба в ефірі телемарафону Єдині новини.

– США запровадили санкції проти міжнародних компаній, які допомагають Ірану створювати балістичні ракети. У списку десятки фізичних і юридичних осіб у Китаї, Гонконзі та самому Ірані.

– Посилення допомоги Україні перед майбутнім контрнаступом обговорять американський президент Джо Байден і британський прем’єр Ріші Сунак. Сьогодні вони зустрінуться у Вашингтоні.

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