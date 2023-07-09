Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (09.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 9 загиблих і 12 поранених, сьогодні вранці зросла кількість жертв обстрілу Лиману на Донеччині.

– Загалом за минулу добу по Донеччині росіяни вдарили 14 разів. Під ворожим вогнем 12 населених пунктів. В Авдіївці окупанти вбили ще одного мирного – прилетіло у приватний будинок.

– Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда під час спільних заходів у Луцьку обговорили майбутній саміт НАТО, який відбудеться найближчими днями.

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