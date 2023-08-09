Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (09.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни вкотре вдарили по Нікопольському району. Внаслідок цього загинув 18-річний хлопець, ще троє людей постраждали.

– Апеляційний суд Києва залишив під вартою суддю Тандира, який у травні збив насмерть нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту.

– Генеральний прокурор повідомив про підозру в підробленні документів для виїзду за кордон народному депутатові Олександру Дубінському.

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