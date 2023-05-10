Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (10.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Українські захисники повернули стратегічно важливі позиції на південно-західних околицях Бахмута.
– Поблизу Часового Яру на Донеччині загинув журналіст агенції France Press Арман Сольден.
– Львів’яни розробили застосунок, який допомагає дизайнерам інтер’єрів та замовникам швидко знаходити одне одного.
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