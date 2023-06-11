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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (11.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Площа підтоплення на Херсонщині зменшилася вдвічі, повідомляють в облвійськадміністрації. Вода почала стрімко відходити щопівгодини рівень падає на 1-3 сантиметри.

– ООН нарешті спромоглася підрахувати, що близько 700 тисяч людей не мають належного доступу до питної води після знищення росіянами дамби.

– У МОЗ нагадують, у жодному випадку не можна вживати рибу з обмілілого Каховського водосховища. Жоден спосіб приготування не зробить мертву рибу безпечною.

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