Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (11.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Площа підтоплення на Херсонщині зменшилася вдвічі, повідомляють в облвійськадміністрації. Вода почала стрімко відходити щопівгодини рівень падає на 1-3 сантиметри.
– ООН нарешті спромоглася підрахувати, що близько 700 тисяч людей не мають належного доступу до питної води після знищення росіянами дамби.
– У МОЗ нагадують, у жодному випадку не можна вживати рибу з обмілілого Каховського водосховища. Жоден спосіб приготування не зробить мертву рибу безпечною.
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