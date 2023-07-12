Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (12.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Потужний вибух пролунав у Запоріжжі після опівдня в парку в спальному районі міста. Це сталося під час повітряної тривоги.

– Головна безпекова подія світу – саміт глав держав НАТО триває у столиці Литви. Сьогодні у Вільнюсі проходить перше засідання Ради Україна-НАТО.

– За останні кілька років українці суттєво змінили свою позицію щодо членства України в НАТО. Нині 89% українців хочуть бачити Україну в складі НАТО.

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