Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (13.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За останню добу в Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще двоє отримали поранення.

– Шок та обурення! Світові лідери відреагували на відео жорсткої страти росіянами українського військового.

– Восени російська армія може знову активізувати ракетні удари по території України. Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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