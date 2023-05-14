Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (14.05.2023)

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– У Харкові влаштували боксерський турнір на одній зі станцій підземки.

– Ворог і надалі поповнює свої втрати шляхом залучення в’язнів. Дві сотні кримінальників із Росії доправили до одного із польових таборів противника.

– Зупинили серце на 15 хвилин, аби дістати уламок снаряда. У Дніпрі врятували українського бійця, який отримав поранення на Донеччині.

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