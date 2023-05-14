Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (14.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Харкові влаштували боксерський турнір на одній зі станцій підземки.
– Ворог і надалі поповнює свої втрати шляхом залучення в’язнів. Дві сотні кримінальників із Росії доправили до одного із польових таборів противника.
– Зупинили серце на 15 хвилин, аби дістати уламок снаряда. У Дніпрі врятували українського бійця, який отримав поранення на Донеччині.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”