Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (16.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Наші воїни звільнили селище Урожайне.

– В Запорізькій ОВА спростували повідомлення про можливий ядерний теракт на окупованій ЗАЕС в Енергодарі.

– Близько 13 години російські війська обстріляли з артилерії село у Бериславському районі.

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