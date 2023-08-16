Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (16.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Наші воїни звільнили селище Урожайне.
– В Запорізькій ОВА спростували повідомлення про можливий ядерний теракт на окупованій ЗАЕС в Енергодарі.
– Близько 13 години російські війська обстріляли з артилерії село у Бериславському районі.
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