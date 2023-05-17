Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (17.05.2023)

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– Понад 200 тисяч окупантів ліквідували наші захисники від початку повномасштабного вторгнення. Це найбільші втрати Росії у розв’язаних нею війнах за останні 30 років.

– Колишня прем’єрка Британії Ліз Трасс під час свого візиту в Тайвань закликала пришвидшити вступ України до НАТО. Це перший візит ексглави британського уряду на самоврядний острів.

– Президент Південно-Африканської республіки анонсував мирний план, щоб завершити війну Росії проти України.

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