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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (17.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Понад 200 тисяч окупантів ліквідували наші захисники від початку повномасштабного вторгнення. Це найбільші втрати Росії у розв’язаних нею війнах за останні 30 років.

– Колишня прем’єрка Британії Ліз Трасс під час свого візиту в Тайвань закликала пришвидшити вступ України до НАТО. Це перший візит ексглави британського уряду на самоврядний острів.

– Президент Південно-Африканської республіки анонсував мирний план, щоб завершити війну Росії проти України.

Факти ICTV
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