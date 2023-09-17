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Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (17.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському напрямку.

– 17 вересня росіяни випустили по Україні 10 крилатих ракет і шість Шахедів. Силам ППО вдалося знищити 12 цілей.

– Міжнародні навчання Sea Breeze завершились 15 вересня у Румунії.

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